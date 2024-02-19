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Песков рассказал о ходе проверки после смерти Навального

13:40
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Выполняются все необходимые действия

Расследование обстоятельств смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр физических и юридических лиц, причастных к терроризму и экстремизму) продолжается, ее результаты еще неизвестны. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль отреагировал на смерть Навального в колонии

Спикер Кремля отметил, что "выполняются все необходимые действия в этой связи", предусмотренные российским законодательством.

Что касается сроков завершения этих действий и передачи тел покойного его родственникам, Песков напомнил, что подобные вопросы не входят в компетенцию администрации президента, сообщает "Интерфакс".

Ранее в российском Министерстве иностранных дел отмечали, что реакции западных лидеров на сообщение о смерти Алексея Навального были заготовлены заранее. Они в очередной раз продемонстрировали лицемерие, цинизм и беспринципность политиков в государствах Запада.

Тем временем Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти Алексея Навального со всем комплексом необходимых следственных и оперативных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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