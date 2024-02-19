Об этом рассказали в Минобороны России

Украинские войска использовали против российской армии американские химические боеприпасы. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Как уточнил Кириллов, 28 декабря 2023 года на краснолиманском направлении с украинского беспилотника коптерного типа на позиции ВС России были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом CS (хлорбензальмалонодинитрил, относится к ирритантами комплексного действия и применяется в военных целях — прим. ред.).

Это не первый подобный случай. В частности, в апреле 2023 года ВСУ сбрасывали с дронов ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", цитирует Кириллова РИА Новости.

Россия неоднократно пыталась привлечь внимание мировой общественности к тому, что Соединенные Штаты фактически превратили Украину в полигон для испытаний — в том числе химического оружия и ядовитых препаратов. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий подчеркивал, что есть документы, подтверждающие испытания таких веществ на мирных жителях.

В конце 2023 года российское Министерство иностранных дел предупреждало, что киевский режим, возможно, готовит антироссийскую провокацию с использованием отравляющих веществ западного производства. При этом Украина постарается обвинить Россию в применении химоружия.

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