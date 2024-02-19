Стала известна причина взрыва на заводе беспилотников во Львове

Диверсию устроили местные подпольщики

Взрыв и последовавший за ним пожар на заводе во Львове – результат диверсии местных подпольщиков. Как сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", именно этим была обусловлена повышенная активность украинских спецслужб на объекте.

Ранее появилась информация о взрыве на территории промышленного предприятия во Львове. Причины ЧП не назывались, однако отмечалось, что на месте происшествия работает СБУ. По данным обозревателей, завод производил в месяц около 5000 дронов для ВСУ.

Утром 19 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Подконтрольная Киеву администрация Херсонской области позже объявила о поражении объектов инфраструктуры. Уточнялось. Что удар пришелся по припортовым сооружениям.

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