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Стала известна причина взрыва на заводе беспилотников во Львове

13:50
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Диверсию устроили местные подпольщики

Взрыв и последовавший за ним пожар на заводе во Львове – результат диверсии местных подпольщиков. Как сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", именно этим была обусловлена повышенная активность украинских спецслужб на объекте.

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Ранее появилась информация о взрыве на территории промышленного предприятия во Львове. Причины ЧП не назывались, однако отмечалось, что на месте происшествия работает СБУ. По данным обозревателей, завод производил в месяц около 5000 дронов для ВСУ.

Утром 19 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Подконтрольная Киеву администрация Херсонской области позже объявила о поражении объектов инфраструктуры. Уточнялось. Что удар пришелся по припортовым сооружениям.

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