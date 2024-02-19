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Путин провел встречу с губернатором Севастополя

14:45
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Обсуждалось экономическое развитие

Социально-экономическое развитие Севастополя Владимир Путин обсудил сегодня в Кремле с губернатором региона. Михаил Развожаев доложил президенту о существенном росте бюджетных доходов.

Так, за последние три года они увеличились почти на 68 процентов. По словам Развожаева, этому во многом способствовало активное привлечение туристов, а также упрощенная система налогообложения.

Эффективно действует федеральная целевая программа развития субъекта. Зримым доказательством положительных тенденций в регионе является демографическая ситуация.

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Владимир Путин и Михаил Развожаев
Владимир Путин и Михаил Развожаев
Владимир Путин и Михаил Развожаев
Владимир Путин и Михаил Развожаев
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