Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

День исключительных возможностей в карьере

Овны

Неожиданный поворот в финансовых делах: поступят новые предложения, исчезнут препятствия. Но принимать решения придется в короткие сроки - прямо сегодня.

Тельцы

День исключительных возможностей - вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Все сложится удачно, если вы не будете скромничать и понижать свои позиции.

Близнецы

То, что вы делали в последнее время на работе, не афишируя свой труд, принесет плоды. Вас заметят и оценят. Можно рассчитывать на повышение в должности или в деньгах.

Раки

Отличный день для преподавателей и учеников, блогеров, а также всех, кто связан с юриспруденцией. Вы получите признание, высокие баллы или… лайки.

Львы

Продуманные и грамотные действия на работе принесут достойные плоды. Этот день может стать решающим для вашей карьеры - не упустите, это реальный шанс.

Девы

Перемены ожидают вас в отношениях или партнерских проектах. Все союзы, созданные сегодня, будут прочными, гармоничными и продлятся сколько вам нужно.

Весы

Направьте энергичные действия на исправление ситуаций со здоровьем или условиями работы. Удобно ли ваше рабочее место, достаточно ли вы отдыхаете? Если нет - исправьте.

Скорпионы

Родители получат заряд позитива от детей, а все остальные - от поездок и творчества. Отлично пройдут прогулки, экскурсии, письменные практики.

Стрельцы

Операции с недвижимостью, покупки для дома будут исключительно удачными. Представители знака, ведущие семейный бизнес или работающие из дома, получат хороший доход.

Козероги

Любовь - главное слово сегодня. Планеты советуют знакомиться, делать предложения, планировать свадьбу - все будет как вы и мечтали: всерьез и надолго.

Водолеи

Вам сегодня рекомендуется присмотреться к товарам для дома. Все покупки будут прочными и послужат вам довольно долгое время - это гарантирует Сатурн.

Рыбы

Ваши мечты о новом автомобиле, смартфоне или компьютере близки к реализации. Если вы уже определились с моделями и изучили отзывы - пора покупать.

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