"Роскосмос" объявил о создании конвейера для серийного производства спутников

Линия будет выпускать аппараты весом до 500 килограммов

Конвейер для серийного производства спутников массой до полутонны появится в России. "Роскосмос" планирует потратить на его создание около 50 миллиардов рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

Борисов напомнил, что на предприятии "Решетнев" уже работает конвейерная линия по сборке телекоммуникационных спутников и аппаратов дистанционного зондирования Земли. Однако аппараты, которые на ней собирают, в весовой категории до ста килограммов. Тем не менее, считает глава "Роскосмоса", этот участок может стать прототипом перехода к индустриальной модели.

По словам Борисова, конвейер для аппаратов до 500 килограммов - это другое технологическое оборудование, которое требует реальных затрат. На эти цели и запланировано выделить около 50 миллиардов рублей, передает ТАСС.

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