Не только на поле боя, но и в международной политике

Горькое послевкусие от "Конференции беспомощных", как уже окрестила Мюнхенский саммит по безопасности западная пресса, ощущается и в Брюсселе на встрече руководителей внешнеполитических ведомств Европы.

"Мы долгих два года обсуждали, как можем помочь Украине. Но, к сожалению, так и не сформулировали нашу стратегическую цель, не определились, чего пытаемся достичь. Мы даже не можем единогласно заявить сегодня, что стремимся к победе. Если мы не очнемся, если не найдем решение, то, к сожалению, не думаю, что сможем услышать хоть какие-то хорошие новости в будущем", - заявил Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.

Провалы повсюду - и на политическом фронте, и на поле боя. Пока уважаемые герры и фрау разглагольствовали в Германии о российской угрозе и поднимали бокалы против Путина, пала очередная "украинская крепость" - Авдеевка. И света в конце этого тоннеля для себя на Западе, похоже, уже не видят.

"Сейчас план, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться", - пишет Politico.

Вот и премьер Венгрии выносит вердикт: Запад проиграл. Вся надежда, по словам Виктора Орбана, только на смену руководства в американском Белом доме.

"Стратегия Брюсселя в отношении Украины потерпела сокрушительное поражение. Не только на поле боя, где ситуация катастрофическая, но и в международной политике. Но если Бог нам поможет, то мировая политическая сцена в конце этого года будет выглядеть совершенно иначе. Мы не можем вмешиваться в выборы в другой стране, но нам бы очень хотелось, чтобы Дональд Трамп вернулся на пост президента США и установил мир в Восточной Европе, - сказал Орбан.

Трамп - теперь уже официально - новая страшилка в арсенале лояльного администрации Байдена европейского истеблишмента. Вот немецкая газета "Шпигель" предупреждает читателей, что республиканец не станет защищать их от России. А так польский журнал "Впрост" пугает капитуляцией: у Трампа, стоящего перед Путиным, в кармане белый флаг.

Однако все это уже плохо работает. В той же Германии во время Мюнхенской конференции тысячи людей вышли на улицы, чтобы призвать руководство Евросоюза к прекращению поставок оружия на Украину. И потребовать мирно урегулировать конфликт.

"Американцы настаивают на том, чтобы мы снова и снова отправляли Украине оружие. Но это не поможет защитить Украину. Это лишь продлит страдания украинцев. На самом же деле США просто хотят ослабить своего конкурента - Россию. А заодно и нас, Европу", - указал Юрген Тоденхофер, бывший член Бундестага.

Все больше людей по всей Европе понимают это. Неслучайно в Польше на границе с Украиной снова протестуют местные аграрии. На сей раз к ним присоединились коллеги из Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции. Вместе блокируют очередной пункт пропуска, требуя ограничить ввоз дешевого украинского зерна. Не пропускают и фуры, направляющиеся в Киев, с грузами для ВСУ.

Из-за протестов фермеров движение в центре Праги практически парализовано. Улицы блокируют более 500 тракторов, еще несколько тысяч единиц сельхозтехники - на подъезде к чешской столице. При этом власти не находят ничего лучше, чем обвинять в происходящем Россию.

Вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, вызванные собственной недальновидной политикой, чешское руководство планирует и дальше помогать Украине. В частности, президент республики Петр Павел сообщил, что есть способ отправить Киеву еще 800 тысяч снарядов. Дело, мол, за малым - найти финансирование. Беда только, что момент для этого выбран самый не подходящий.

В Германии как раз по поводу денег - большой скандал. Выяснилось, что поставленные Украине бронированные внедорожники не только не пригодны к бою, но и закуплены Берлином у американцев втрое дороже. Видимо, чтобы сгладить такие острые углы, Урсула фон дер Ляйен сегодня анонсировала: для дальнейшей поддержки режима Зеленского уже в ближайшие дни Евросоюз узаконит использование процентных доходов от замороженных активов России. Попросту говоря - станет воровать чужую прибыль.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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