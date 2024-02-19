В Белом доме продолжают сыпать страшилками о российской агрессии

По данным СМИ, Вашингтон уже склоняется к тому, чтобы поставить Киеву ракеты ATACMS с более дальним радиусом действия

В США уже который день сокрушаются о потере боевиками Зеленского Авдеевки. О том, что освобождение города отодвигает линию фронта от Донецка, который ежедневно обстреливают ВСУ - ни слова. Зато много сожалений о том, что бегство украинцев даст возможность российской армии нанести удар вглубь обороны противника.

"Авдеевка -это как мини-Сталинград. Отсюда после взятия города россияне могут двинуться в самое сердце Украины. ВСУ станет сложнее вести боевые действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову", - сказал Седрик Лейтон, полковник ВВС США в отставке.

Кадры из освобожденной Авдеевки и подчеркнуто тревожные репортажи - на всех каналах Америки. Нагнетали, видимо, не зря. Подготавливали аудиторию. И вот симпатизирующий Демпартии телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщает: мольбы украинских чиновников администрация Байдена наконец услышала и склоняется к поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

"В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные системы ATACMS, но это были системы старого образца средней дальности. Сейчас же США склоняются к отправке баллистических ракет ATACMS большей дальности. Это позволит Украине поражать цели внутри Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

На пути в Киев у дальнобойных ATACMS сразу несколько препятствий. У самих США ограниченное количество этих ракет. А потому - нужно либо уговаривать союзников поделиться с режимом Зеленского европейскими арсеналами, либо увеличивать производство на территории Америки. Последнее без одобрения Конгресса невозможно. Республиканцы хоть и временно разъехались с Капитолийского холма на каникулы, но продолжают гнуть свою линию. Сенатор Джеймс Вэнс призывает коллег спуститься с небес на землю. По его словам, США не обладают достаточными производственными мощностями, чтобы продолжать масштабный конфликт в Восточной Европе. Потому Вашингтону придется перебороть чувство собственного величия, а Украине - смириться.

Сенатор от Техаса Тед Круз напоминает 81-летнему Байдену и его администрации требование республиканцев: прежде чем переживать о чужих рубежах, защитите свои, южные границы.

"Их устраивают мешки с трупами, смерти людей, нападения на детей, изнасилования женщин. Для демократов все это приемлемые последствия. Потому что они смотрят на эти 10,5 миллиона нелегальных иммигрантов и видят будущий электорат демократов, а власть их партии - это единственное, что имеет значение. Байден и демократы ввергли США в хаос ради партийных интересов. Все они соучастники этого хаоса", - указал Круз.

Республиканцы хотят свалить содержание Украины, которая все больше напоминает чемодан без ручки, на европейцев. А еще мечают увеличить мзду за безопасность. Сенатор Линдси Грэм выступил с ультиматумом: не отстегиваете 2% от ВВП на оборону - вон из НАТО.

Претендующая на выдвижение в президенты от Республиканской партии Никки Хейли нападает как на чужих, так и на своих же. И ослов, и слонов она обвинила в излишнем мотовстве государственных денег.

Выиграть избирательную кампанию на оголтелом критиканстве Никки Хейли вряд ли удастся. Не так давно на праймериз в Неваде она умудрилась проиграть даже условному кандидату "против всех". Имени Трампа в бюллетнях не было. На фоне таких провалов экс-поспред США при ООН стала все агрессивнее нападать на фаворита гонки, экс-хозяина Белого дома. В Штатах уже начали подозревать, что демократы даже готовы ее поддержать. Если Байден сойдет с дистанции. Лишь бы бывший президент не стал будущим.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"