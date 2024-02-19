Кремль подтвердил расхождение позиций с Арменией по событиям на Украине

Москва не согласна с Ереваном

В Кремле подтвердили, что позиции России и Армении по событиям на Украине расходятся, однако в Москве намерены "настойчиво продолжать объяснять свою правоту". Такое заявление сделал в понедельник, 19 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя высказывания главы армянского кабмина Никола Пашиняна о расхождении позиции Москвы и Еревана по ситуации на Украине, спикер Кремля отметил, что "у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине".

Песков заявил, что это ни для кого не секрет, однако в России не согласны с позицией Армении, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вряд ли в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ или ОДКБ, несмотря на игнорирование армянскими властями ряда последних мероприятий по линии этих организаций.

При этом в октябре 2023 года прошла встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. В МИД России призвали Ереван отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит Москве.

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