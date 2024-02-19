Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

Тель-Авив недоволен позицией политика по ситуации в секторе Газа

Министр иностранных дел Исраэль Кац Израиля объявил президента Бразилии Лулу да Силву персоной нон грата из-за того, что глава государства сравнил войну в секторе Газа с Холокостом.

Кац заявил бразильскому послу, оглашая решение в отношении да Силвы, что "мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле".

Израильский министр подчеркнул, что президент Бразилии останется персоной нон грата, пока не откажется от своих заявлений и не принесет извинения, сообщает ТАСС.

Ранее бразильский лидер указывал, что "Израиль бросает бомбы на детей и больницы, оправдываясь тем, что там террористы", причем "действия Израиля столь же преступны, как и действия ХАМАС, потому что все они убивают невинных без разбора".

Бразилия также поддержала ЮАР, которая решила потребовать от Израиля прекращения боевых действий в секторе Газа через Международный суд ООН.

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