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Два человека пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

14:20
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Они госпитализированы

Два мирных жителя пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Брянской области.

Под атаку попало село Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

"Частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники", - написал в своем telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. На месте работают оперативные службы.

Днем 15 февраля ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгороде. Погибли семь человек, 14 госпитализированы.

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