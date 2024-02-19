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Британский телеканал отказался снять с эфира фильм со взглядом Москвы на СВО

14:30
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Руководство считает, что нужен сбалансированный подход

Сбалансированный взгляд на украинский конфликт, снятый без какого-либо политического воздействия – так характеризует британский телеканал ITV документальный фильм "Война на Украине: другая сторона". Руководство телеканала отказалось снимать ленту с эфира, несмотря на резкую критику со стороны властей, пишет газета Daily Mail.

Автор фильма - британский журналист Шон Ланган. Он в сопровождении координатора из МИД России посетил освобожденные территории. В рекламе сказано, что фильм представляет собой путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине. В нем показана "сокрытая и недоступная" сторона конфликта.

Телеканал отмечает, что Ukraine's War: The Other Side - пример независимой журналистики. Фильм предоставляет уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой, пишет британское издание.

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