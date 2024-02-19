ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

14:32
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

В частности, было отреставрировано здание Московского государственного театра эстрады

В прошлом году в Москве обновили рекордные 76 объектов культуры, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В 2023 году в столице провели реставрацию, капитальный или текущий ремонт в 76 зданиях и помещениях организаций культуры. Работы прошли в Театре эстрады, театре "Практика", Московском музыкально-педагогическом колледже, библиотеках, школах искусств, в том числе в детской школе искусств имени Даргомыжского, и на других объектах", - сказано в сообщении.

В частности, было отреставрировано здание Московского государственного театра эстрады - оно стало более современным, не утратив при этом свою особую атмосферу.

"Театр эстрады спустя три месяца после реставрации посетили больше 75 тысяч зрителей. По их отзывам, в здании стало очень комфортно. Например, в зрительном зале появились новые удобные кресла и уклон пола в партере. Теперь спектакль прекрасно видно с любого места", - указал мэр Сергей Собянин.

Кроме того, в театре "Практика" отремонтировали старинную кирпичную кладку, расширили площадь актерского фойе, разместили амфитеатр с большими зеркалами и двумя дополнительными гримерными местами. Теперь в актерском фойе, кабинетах руководителей и режиссерском управлении установлены экраны с трансляцией происходящего на сценах, в зрительных залах и фойе. .

"Также полностью заменили и модернизировали инженерные системы и системы безопасности. Сцены оборудовали новым профессиональным осветительным оборудованием, а в основном зале появился эффектный дежурный свет", - отмечено в публикации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Театр Эстрады
Театр Эстрады
Театр Эстрады после реставрации
Театр Эстрады после реставрации
Театр Эстрады
Театр Эстрады
Театр Эстрады после реставрации
Театр Эстрады после реставрации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.