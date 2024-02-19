Собянин рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

В частности, было отреставрировано здание Московского государственного театра эстрады

В прошлом году в Москве обновили рекордные 76 объектов культуры, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В 2023 году в столице провели реставрацию, капитальный или текущий ремонт в 76 зданиях и помещениях организаций культуры. Работы прошли в Театре эстрады, театре "Практика", Московском музыкально-педагогическом колледже, библиотеках, школах искусств, в том числе в детской школе искусств имени Даргомыжского, и на других объектах", - сказано в сообщении.

В частности, было отреставрировано здание Московского государственного театра эстрады - оно стало более современным, не утратив при этом свою особую атмосферу.

"Театр эстрады спустя три месяца после реставрации посетили больше 75 тысяч зрителей. По их отзывам, в здании стало очень комфортно. Например, в зрительном зале появились новые удобные кресла и уклон пола в партере. Теперь спектакль прекрасно видно с любого места", - указал мэр Сергей Собянин.

Кроме того, в театре "Практика" отремонтировали старинную кирпичную кладку, расширили площадь актерского фойе, разместили амфитеатр с большими зеркалами и двумя дополнительными гримерными местами. Теперь в актерском фойе, кабинетах руководителей и режиссерском управлении установлены экраны с трансляцией происходящего на сценах, в зрительных залах и фойе. .

"Также полностью заменили и модернизировали инженерные системы и системы безопасности. Сцены оборудовали новым профессиональным осветительным оборудованием, а в основном зале появился эффектный дежурный свет", - отмечено в публикации.

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