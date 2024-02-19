Кандидаты на пост президента и их представители в регионах встречаются с избирателями

И представляют предвыборные программы

Республиканская больница №1 в Якутске по праву носит звание лучшего медучреждения в регионе. Как, впрочем, и Национальный центр медицины, созданный на ее базе. При поддержке президента тут реализуется целый ряд инновационных проектов. О них подробно рассказывают сопредседателю предвыборного штаба Владимира Путина Марьяне Лысенко, которую, безусловно, впечатлило увиденное.

"Это не республиканский уровень, это уровень высочайшей медицинской помощи, правильно организованной и правильно развивающейся. Безусловно, это делают люди. И кроме высоких, самых современных технологий, которые используются здесь, это делают прекрасные специалисты", - указала Лысенко.

Развитие медицины в рамках национального проекта идет сейчас по всей стране. Особенно это важно для регионов Сибири и Дальнего Востока. Про их потенциал говорил сегодня и кандидат в президенты от КПРФ в рамках посещения одного из столичных вузов. Там же поднималась и тема поддержки молодежи, которую, по словам Николая Харитонова, необходимо усиливать. Это будет способствовать и повышению рождаемости в стране.

"Без хорошей зарплаты, без хорошего жилья, без социальных условий - детский сад, школа - молодым людям очень сложно. Поэтому если мы хотим, чтобы у нас увеличилось население, то необходимо все вопросы решать", - подчеркнул кандидат.

Активно поддерживает молодежь и ЛДПР. Кандидат в президенты от этой партии тоже сегодня общался со студентами, которые участвуют в проекте "Я законотворец", а также помогают либерал-демократам вести избирательную компанию. В ее рамках Леонид Слуцкий в самое ближайшее время обещает представить свою предвыборную программу.

"В ходе нашей сегодня президентской кампании есть такой проект, как всероссийский опрос населения "Скажи Слуцкому правду". Он успешно и объемно работает. И уже завтра я сумею на основании в том числе и в первую очередь этого опроса, своих поездок в регионы сформировать программу свою как кандидата в президенты", - объявил Слуцкий.

В Кисловодск приехал кандидат в президенты от "Партии роста" и партии "Новые Люди" Владислав Даванков. Вместе с местным активом он прогулялся по Курортному бульвару. А также посетил "Нарзанную галерею".

Продолжает готовиться к президентским выборам и Центризбирком. За их ходом будут следить свыше тысячи специалистов из других стран и международных организаций. Глава ЦИК Элла Памфилова вручила первое удостоверение наблюдателя. Его получил заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов, который возглавляет наблюдательную миссию от Содружества независимых государств.

Также глава Центризбиркома напомнила, что до начала выборов осталось не так много времени. Уже 25 февраля стартует досрочное голосование. Основной же этап пройдет с 15 по 17 марта.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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