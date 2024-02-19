Будапешт призвал содействовать прекращению огня и мирным переговорам

Будапешт огорчен тем, что Евросоюз продолжает вводить санкции против России вместо того, чтобы предлагать идеи по мирному урегулированию на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 19 февраля, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Политик отметил, что в Евросоюзе "на повестке нет предложений по плану, который был бы нацелен на мир".

При этом "получается наоборот", поскольку Евросоюз "хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный", цитирует Сийярто "Интерфакс".

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин отметил, что Россия выдержала западные санкции, а российский оборонно-промышленный комплекс прекрасно обеспечивает потребности ВС России. Британские СМИ нехотя согласились с правдивостью слов дипломата.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что если бы не было ограничений, которые "наши квазипартнеры" ввели против России и российской промышленности, тогда, наверное, не было бы такого количества заказов у российских предприятий.

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