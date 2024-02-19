Путин поддержал идею выплат жителям осажденного Севастополя и его защитникам

Их могут ввести к 80-й годовщине освобождения города

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о выплатах жителям осажденного в Великую Отечественную войну Севастополя, а также награжденным медалями за оборону и освобождение этого города.

Во время встречи российского лидера с главой Севастополя Михаилом Развозжаевым была поднята эта тема. Губернатор попросил президента дать соответствующее поручение по организации выплат из президентского фонда, подчеркнув, что адресатов таких выплат в городе "совсем немного осталось".

Президент в ответ назвал инициативу правильной, подчеркнув, что "так и сделаем", сообщает "Интерфакс".

Ранее Владимир Путин в поздравлении севастопольцев с 240-летием основания города отмечал их выдержку и решимость, подчеркнув, что жители Севастополя — достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов. Горожане твердо отстаивают и защищают свой выбор вернуться в Россию.

В Великую Отечественную войну Севастополь одним из первых пострадал от фашистских оккупантов: в 3:13 утра 22 июня 1941 года на город упали вражеские авиабомбы.

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