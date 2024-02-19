Суд изъял в доход России акции кондитерской фабрики Порошенко

Расследование велось с 2015 года

Акции кондитерской фабрики "Рошен" (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, обращены в доход российского государства. Такое решение принял Октябрьский районный суд Липецка. Как следует из материалов суда, помимо принадлежавших Порошенко ценных бумаг в доход России обращены доли в уставном капитале фабрики ее гендиректора Олега Казакова.

В отношении компании расследовалось дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы арестовал склад готовой продукции и четыре цеха. Также было арестовано здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тысяч квадратных метров в Липецке. Производство закрыто, все сотрудники фабрики уволены, передает ТАСС.

Следствие по уголовному делу о нарушениях с начислениями "Рошен" НДС при строительстве производства в Липецком районе правоохранительные органы вели с 2015 года. Компании было предложено доплатить почти 285,9 миллиона рублей за 2012 год. Также с Порошенко причиталось 26,2 миллиона рублей пеней по налогу и штраф в размере 49,5 миллиона рублей. С того момента сумма начислений по всем делам выросла до 1 миллиарда рублей.

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