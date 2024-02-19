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Мишустин выделит деньги на помощь военным и их семьям

15:20
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

18 миллиардов рублей

Правительство выделит 18 миллиардов рублей на поддержку военных и их семей в решении жизненных ситуаций.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России и других формирований.

Деньги получит Фонд "Защитники Отечества", созданный по указу президента для поддержки участников СВО и их семей В первую очередь средства будут направлены на приобретение медицинских изделий и технических средств реабилитации, дальнейшего трудоустройства, профессиональной переподготовки и других целей.

Контроль за эффективным использованием средств закреплен за министерством труда и социальной защиты.  

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