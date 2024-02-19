Детский омбудсмен заявила о воссоединении украинских детей с родными

11 ребят из украинских семей отправились к родственникам

11 украинских детей сегодня воссоединились со своими родными. Это самая большая группа, которую передают родственникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Посредниками в процессе выступили Красный крест и правительство Катара. Поэтому мероприятие прошло в посольстве этой страны. Львова-Белова поблагодарила дипломатов за организацию процесса.

Ранее омбудсмен рассказала, что украинские власти организуют травлю приемных семей, которые взяли на время детей из Донбасса. При том, что Россия всегда выступала за воссоединение ребят со своими родными. Особенно если на Украине оставался хотя бы один из родителей.

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