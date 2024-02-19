Российские войска взяли Авдеевку. Все подробности

Группировка сил в этом районе продолжает продвижение в западном направлении

Последним районом, где подразделения ВСУ пытались держать оборону в Авдеевке, была территория коксохимического завода. Украинские солдаты прятались в глубоких подвалах предприятия и выжидали момент, чтобы попытаться сбежать из города. Российская авиация наносила удары с использованием планирующих и бетонобойных бомб большой мощности.

Сообщается об очень большом количестве пленных украинских солдат. Одного зовут Владимир Чабан. 52 года. Мобилизованный. В Авдеевке его бросили. По рассказам военнопленных, молодых парней в подразделениях практически не осталось. Всем за сорок и даже за пятьдесят.

Там, где в Авдеевке уже проведена зачистка, начинают работать сапёры. Некоторые микрорайоны превращены в минные поля.

"Мины старого советского производства, также присутствует натовское вооружение, очень много. Плотное минирование, смешенные типы минных заграждений. Также есть минные ловушки. Поэтому работаем аккуратно, не спеша", - говорит командир инженерного взвода.

Мост, по которому ВСУ отходили из города, был также заминирован. Должен был взлететь на воздух, когда по нему пошла бы российская техника.

Дорога, ведущая из города на запад, по которой ВСУ пытались уходить, буквально усеяна телами погибших украинских солдат. Машин и броневиков для эвакуации явно не хватало, и на помощь киевское командование никого не прислало.

По имеющейся информации, из Авдеевки уцелевшие отряды ВСУ отошли в населенные пункты Ласточкино и дальше в Орловку. Дорога, проходящая через эти села, была единственной, по которой последний месяц шло снабжение авдеевского гарнизона.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и ранеными. Отражено девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой народной республики".

Более глубокая эвакуация остатков авдеевского гарнизона ВСУ осложнена постоянными ударами российских авиации и артиллерии.

Как сообщается, западнее Авдеевки у ВСУ пока нет серьезных укрепрайонов. При этом в Запорожье после массированной артподготовки наши штурмовые отряды продвинулись на несколько километров вглубь украинской обороны в районах Работино и Вербового.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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