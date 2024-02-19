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В кабмине Германии прокомментировали активность Медведева в соцсетях

15:36
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Политик предупредил о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991 года

Правительство ФРГ принимает к сведению публикации заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
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Чиновник прокомментировал предупреждение Медведева из его соцсетей о том, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с Западом и ударам по Берлину, Лондону, Вашингтону и другим целям. 

Хебештрайт заявил, что "это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter или то, что пришло на смену", сообщает ТАСС.

Между тем германские власти не могут определиться со своей позицией относительно приписываемой России агрессии против стран НАТО. 26 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не видит угрозы нападения России на государство Североатлантического альянса или на его партнеров.

Однако уже 19 февраля Писториус допустил, что Россия может напасть на НАТО через 5-8 лет, хотя и признал, что не может "предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда".

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