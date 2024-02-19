ВС России сбили за сутки 96 дронов ВСУ

Перехвачены два снаряда системы залпового огня HIMARS

Российская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники за минувшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 138-ми районах. Уничтожен зенитный ракетный комплекс "SAMP/T" производства Франции, сообщили на брифинге в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В районе населенного пункта Шевченко Запорожской области отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150-ти военнослужащих. Уничтожена самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

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