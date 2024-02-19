В США рассказали о планах отправить Киеву ATACMS "еще большей дальности"

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Соединенные Штаты работают над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS "еще большей дальности", чем раньше. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Телеканал утверждает, что "США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова".

При этом подчеркивается, что отправка Киеву таких ракет будет возможна лишь в том случае, если Конгресс США все же согласует запрос Белого дома на дополнительное финансирование помощи Украине.

Ранее первый заместитель начальника российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской предупредил, что "ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий", поэтому "в последующем в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления".

Итальянские СМИ между тем назвали "волшебное оружие", которое может спасти Украину. Как пишет издание Fatto Quotidiano, президент Украины Владимир Зеленский просит еще больше вооружений, хотя получил уже и Leopard, и HIMARS, и ATACMS, и Abrams. Однако единственным оружием, способным спасти его страну, являются мирные переговоры.

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