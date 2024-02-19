ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Офицер ВСУ назвал истинные причины сдачи Авдеевки

15:51
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Российские войска научились изолировать боевые части противника

Украинский офицер рассказал, по какой причине пришлось сдать Авдеевку. По его мнению, все из-за совершенства вооруженных сил России. Россияне научились отрезать поле боя и нарушать логистику ВСУ. Об этом военный рассказал в интервью изданию "Страна.ua". 

Офицер отметил, что из-за грамотных действий российских военных передовые украинские части оказались без боеприпасов. К тому же сильно были истощены человеческие ресурсы. Постепенно "образовывались бреши".

Тем временем российская артиллерия, наоборот, не испытывала недостатка в снарядах. К тому же военные научились бить быстро, сразу после обнаружения цели. И это тоже дало определенное преимущество. 

Напомним, Авдеевка была взята 17 февраля. Вечером об этом министр обороны Сергей Шойгу уже доложил Владимиру Путину. Это был важный стратегический пункт. Бились за него с самого начала СВО, так как именно оттуда ВСУ обстреливали пригороды Донецка. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.