Офицер ВСУ назвал истинные причины сдачи Авдеевки

Российские войска научились изолировать боевые части противника

Украинский офицер рассказал, по какой причине пришлось сдать Авдеевку. По его мнению, все из-за совершенства вооруженных сил России. Россияне научились отрезать поле боя и нарушать логистику ВСУ. Об этом военный рассказал в интервью изданию "Страна.ua".

Офицер отметил, что из-за грамотных действий российских военных передовые украинские части оказались без боеприпасов. К тому же сильно были истощены человеческие ресурсы. Постепенно "образовывались бреши".

Тем временем российская артиллерия, наоборот, не испытывала недостатка в снарядах. К тому же военные научились бить быстро, сразу после обнаружения цели. И это тоже дало определенное преимущество.

Напомним, Авдеевка была взята 17 февраля. Вечером об этом министр обороны Сергей Шойгу уже доложил Владимиру Путину. Это был важный стратегический пункт. Бились за него с самого начала СВО, так как именно оттуда ВСУ обстреливали пригороды Донецка.

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