Медведев предложил наращивать производство беспилотников

Он готовит доклад с идеями об улучшении общей ситуации в ходе СВО

Дмитрий Медведев предложил активнее наращивать производство беспилотников. Это должно улучшить ситуацию в зоне специальной военной операции. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации подчеркнул, что сейчас готовит доклад Верховному главнокомандующему. В нем будут предложения по радиоэлектронной борьбе с дронами. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев в Чечне встречается с командирами местных подразделений, которые задействованы в зоне специальной военной операции. Он отметил, что беспилотники полностью изменили ход боев. Поэтому прежние планы противостояния пришлось изменить.

Зампред Совбеза не стал отрицать, что у России есть суперсовременные танки, ракеты и даже ядерное оружие. Но противостояние проще выиграть тому, у кого есть неисчерпаемый запас дронов.

Он добавил, что есть у этого и оборотная сторона - нужны антидроновые ружья. Их тоже необходимо делать, чтобы наращивать количество средств РЭБ.

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