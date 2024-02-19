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Расселенное здание горит в Москве

16:22
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 200 кв. метров

Мусор загорелся в выселенном доме в столице. Огонь охватил 200 квадратных метров. На месте работают пожарные. Им уже удалось локализовать возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

ЧП произошло в здании, которое расположено в районе Аэропорт. В доме шесть этажей. В ходе пожара обрушились перекрытия между чердаком и верхним этажом. По предварительным данным пострадавших нет. 

На месте работают 57 пожарных и 15 единиц техники. 

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