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Рогов заявил об ожесточенных боях у Вербового и Работино

16:53
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Противник несет потери как в военной технике, так и живой силе

Российские войска теснят ВСУ у Вербового и Работино. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он уточнил, что украинская армия несет существенные потери как в боевой технике, так и в живой силе. 

Ранее Рогов сообщал, что российская армия активизировалась на Запорожском направлении. Инициатива перешла к россиянам. Позиции ВСУ активно атакуют с помощью РСЗО и ТОС "Солнцепек". 

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки "Днепр" вышли на более выгодны позиции у Работино. При этом ВСУ понесли потери: 7 единиц техники и 70 человек убитыми. 

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