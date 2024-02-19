Рогов заявил об ожесточенных боях у Вербового и Работино

Противник несет потери как в военной технике, так и живой силе

Российские войска теснят ВСУ у Вербового и Работино. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он уточнил, что украинская армия несет существенные потери как в боевой технике, так и в живой силе.

Ранее Рогов сообщал, что российская армия активизировалась на Запорожском направлении. Инициатива перешла к россиянам. Позиции ВСУ активно атакуют с помощью РСЗО и ТОС "Солнцепек".

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки "Днепр" вышли на более выгодны позиции у Работино. При этом ВСУ понесли потери: 7 единиц техники и 70 человек убитыми.

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