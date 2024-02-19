Собянин: В Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых

В прошлом году их количество увеличилось на 329 тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в прошлом году количество самозанятых в столице увеличилось на 329 тысяч человек.
"Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством. На данный момент в Москве зарегистрировано больше 1,5 млн самозанятых. За 2023 год они заработали 366 млрд рублей", - добавил глава города.
Москва предлагает современную образовательную инфраструктуру всем, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий. Так, в столице на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 работает центр "Профессии будущего".
"Максимум за три с половиной месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики", - указал Собянин.
Город всячески поддерживает начинающих предпринимателей, подчеркнул мэр.
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"Во флагманском центре "Моя работа" на ул. Шаболовка, д. 48 перед запуском собственного дела можно пройти комплексную подготовку. Там помогут составить бизнес-план, выбрать форму собственности, оформить регистрацию самозанятости, ИП или ООО, а также подскажут, как лучше всего продвигать свой бизнес", - заключил градоначальник.