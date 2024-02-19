Собянин: В Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых

В прошлом году их количество увеличилось на 329 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в прошлом году количество самозанятых в столице увеличилось на 329 тысяч человек.

"Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством. На данный момент в Москве зарегистрировано больше 1,5 млн самозанятых. За 2023 год они заработали 366 млрд рублей", - добавил глава города.

Москва предлагает современную образовательную инфраструктуру всем, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий. Так, в столице на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 работает центр "Профессии будущего".

"Максимум за три с половиной месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики", - указал Собянин.

Город всячески поддерживает начинающих предпринимателей, подчеркнул мэр.

"Во флагманском центре "Моя работа" на ул. Шаболовка, д. 48 перед запуском собственного дела можно пройти комплексную подготовку. Там помогут составить бизнес-план, выбрать форму собственности, оформить регистрацию самозанятости, ИП или ООО, а также подскажут, как лучше всего продвигать свой бизнес", - заключил градоначальник.

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