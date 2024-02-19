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Медведев назвал количество заключивших контракт с ВС России

17:24
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

С 1 января текущего года на службу приняты 53 тысячи человек

Более 53 тысяч человек заключили контракт с Министерством обороны с 1 января 2024 года. Об этом заявил Дмитрий Медведев, выступая перед командирами чеченских подразделений, которые сражаются в зоне СВО, Слова политика приводит РИА Новости. 

Медведев подчеркнул, что речь идет о контрактах, заключенных в пользу объединенной группировки войск. И эти люди отправятся в зону специальной военной операции. Он добавил, что процесс привлечения контрактников идет активно и в этом сильно помогают регионы. 

Зампред Совбеза России выразил уверенность, что в 2024 году все поставленные цели по набору на службу по контракту будут выполнены. Отметим, за 11 месяцев прошлого года контракты подписали 452 тысячи человек. Активнее всего процесс шел в Москве, Севастополе и Чечне. 

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