ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Раде посчитали число миллионеров на Украине

17:44
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

В 2022 году количество владельцев миллионных состояний выросло на 16%

На Украине официально живут 12 тысяч миллионеров. Правда, это те, чье состояние исчисляется в гривнах. В долларовом эквиваленте это 26 тысяч и более.

Информацию в Верховной Раде озвучил глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Он отметил, что за 2022 год количество миллионеров в стране увеличилось на 16 процентов. Об этом пишет РИА Новости. 

Общая сумма задекларированных доходов за 2022 год на Украине составила 147,92 миллиарда гривен. Эту информацию Гетманцев озвучил уже в своем телеграм-канале. Добавим, что ранее экс-премьер страны Николай Азаров указывал, что половина украинского населения живет за чертой бедности. 

В январе этого года институт Демографии и социальных исследований Украины опубликовал данные, согласно которым уровень бедности в стране вернулся к 2002 году. За чертой оказались 60 процентов населения. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Верховная рада Украины
Верховная рада Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.