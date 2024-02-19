В Раде посчитали число миллионеров на Украине

В 2022 году количество владельцев миллионных состояний выросло на 16%

На Украине официально живут 12 тысяч миллионеров. Правда, это те, чье состояние исчисляется в гривнах. В долларовом эквиваленте это 26 тысяч и более.

Информацию в Верховной Раде озвучил глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Он отметил, что за 2022 год количество миллионеров в стране увеличилось на 16 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

Общая сумма задекларированных доходов за 2022 год на Украине составила 147,92 миллиарда гривен. Эту информацию Гетманцев озвучил уже в своем телеграм-канале. Добавим, что ранее экс-премьер страны Николай Азаров указывал, что половина украинского населения живет за чертой бедности.

В январе этого года институт Демографии и социальных исследований Украины опубликовал данные, согласно которым уровень бедности в стране вернулся к 2002 году. За чертой оказались 60 процентов населения.

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