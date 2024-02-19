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Евросоюз готов легализовать использование доходов с замороженных активов России

18:23
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Проценты собрались отчислять в пользу Украины

В ближайшие дни будет принято решение об использовании процентов от замороженных российских активов. ЕС предполагает направлять их на поддержку Украины. Решение анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала об этом в эфире телеканала Phoenix.

Чиновница уверена, что юридически право на распоряжение процентами от депозитов есть у Евросоюза. Однако подобного прецедента в мировой практике еще не было. Видимо, поэтому юристам необходимо еще несколько дней, чтобы окончательно согласовать все вопросы. 

Страны "Большой семерки" после начала спецоперации на Украине заморозили 300 миллиардов евро из российских валютных резервов. Из них в Евросоюзе находится порядка двух третей суммы. В качестве процентов там накопилось уже три миллиарда евро. 

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