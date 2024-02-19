ТАСС: в Испании, предположительно, найден мертвым Максим Кузьминов

Погиб летчик, который угнал вертолет из России на Украину

В Испании нашли мертвым летчика Максима Кузьминова. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на испанские СМИ. Журналисты оговариваются, что информация нуждается в уточнении.

Первой о смерти 33-летнего Кузьминова написала испанская газета ABC. По ее версии, тело было найдено на крыше гаража в городе Ла-Вильяхойоса. У погибшего было несколько пулевых ранений. Издание Eureko News уточняет, что у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Максим Кузьминов стал известен после того, как в августе прошлого года угнал российский вертолет на территорию Украины. Еще два члена экипажа не знали об угоне и были убиты при попытке сопротивляться после приземления вертолета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"