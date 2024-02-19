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ТАСС: высшие офицеры ВСУ спешно покинули Купянск

18:48
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Они опасаются быстрого наступления российских войск

Высшие офицеры ВСУ и городские чиновники спешно покинули Купянск. Они опасаются быстрого наступления российской армии. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, это событие должно стать сигналом для обычных украинских солдат. 

Политик отметил, что российская армия уверено продвигается вперед и взятие Купянска - только вопрос времени.

По его сведениям, все те офицеры, которые были откомандированы под Харьков с Западной Украины, уже давно покинули город. А все штабы выведены за пределы Купянска. 

Водолацкий добавил, что взятие Купянска уменьшит количество обстрелов российской территории. 

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