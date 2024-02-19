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Стало известно, за что объявили в розыск директора "Ленфильма"

19:17
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Он проходит по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха

Генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова разыскивают в связи с делом о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Следователи хотят проверить Щербакова на предмет возможной причастности к преступлению. 

При этом источник не сообщает - в каком именно статусе чиновник проходит по данному делу. Однако агентство указывает на то, что свидетелей в нашей стране обычно в розыск не объявляют. 

Дело о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко было возбуждено против двух пиарщиков: Антона Сафонова и Станислава Дайнеко. Согласно материалам дела, они вымогали взятку за отсутствие некой публикации в телеграм-канале "Небрехня". Адвокат одного из подозреваемых указывает, что его доверителя спрашивали о Щербакове. Как и еще о 20 других людях. Но не уточняли, в каком статусе они проходят по делу. 

Ранее появилось сообщение, что Федор Щербаков объявлен в розыск по уголовной статье. На "Ленфильме" сообщают, что их гендиректор сейчас в отпуске и раньше 29 февраля они его не ждут. 

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