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В ГУР Украины подтвердили смерть Кузьминова

19:31
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Новость прокомментировал официальный представитель ведомства Андрей Юсов

Главное управление разведки ВСУ подтверждает смерть летчика Максима Кузьминова. Об этом официальный представитель ведомства Андрей Юсов заявил в интервью агентству РБК-Украина. Напомним, ранее о смерти Кузьминова сообщили испанские СМИ.

По данным журналистов, погибший получил несколько выстрелов в голову, а потом его переехали автомобилем. Тело обнаружили на крыше гаража. При этом, по свидетельству соседей-испанцев, бывший летчик в последнее время злоупотреблял алкоголем и сильно буянил. 

Напомним, о Кузьминове стало известно в августе прошлого года, когда он угнал российский вертолет на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Офицеры просто ничего не знали об угоне и были убиты украинцами после приземления. 

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