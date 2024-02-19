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Железную дорогу подорвали в Винницкой области Украины

20:07
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Украинские СМИ предполагают, что это сделали диверсанты

В Винницкой области Украины взорвана железная дорога. Об этом сообщает портал "Страна.ua".

Отмечается, что взрыв прогремел прямо перед проходящим поездом. Машинист едва успел затормозить. 

Украинские СМИ предполагают, что все это устроили диверсанты. Состав, якобы, вез муку и бетонные плиты. Еще несколько вагонов были пустыми. После взрыва движение на этом участке железной дороги было полностью остановлено. 

СБУ проводит проверку по данному факту. Они расследуют дело по статье "Диверсия". 

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