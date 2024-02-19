Гражданская гвардия Испании не подтвердила гибель Кузьминова

СМИ, которые опубликовали информацию, удалили сообщение

Гражданская гвардия Испании не подтвердила, что Максим Кузьминов убит. Издание Eureka, которое опубликовало новость одним из первых, удалило ее со своих страниц. При этом украинская разведка уже поспешила признать факт смерти и даже приплела к происшествию бывшую жену летчика.

Ранее появились сообщения, что тело Кузьминова с огнестрельными ранениями найдено у города. Даже публиковали видео с места ЧП. Также была информация, что неподалеку обнаружили сгоревшую машину, которой, по всей видимости, и пользовались преступники.

Напомним, о Кузьминове все узнали в августе прошлого года, когда он угнал на Украину российский вертолет. При этом он не поставил в известность остальных членов экипажа и офицеры были убиты украинцами после приземления.

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