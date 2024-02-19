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Ульяновский станкостроительный завод передали во временное управление Росимуществу

20:55
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин

Ульяновский завод по производству станков сегодня перешел во временное управление Росимущества. Указ об этом подписал Владимир Путин.

В документе отмечается, что в ведение государства переходит 100 процентов собственности предприятия. Ранее завод принадлежал немецкому концерну.

Предприятие было создано в 2015 году. И в 2021 году завод принес владельцам 622 миллиона чистой прибыли. Однако в 2022 году владельцы приняли решение уйти из России. 

Напомним, ранее стало известно, что предприятия, принадлежащие Петру Порошенко, отошли в пользу России. Речь идет о кондитерской фабрике в Липецке. 

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