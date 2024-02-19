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Лавров: Россия хочет помочь договориться израильтянам и палестинцам

21:29
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Дипломат уверен, что необходим только прямой диалог

Россия желает помочь в переговорах израильтян и палестинцев. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что для решения конфликта иного пути, кроме переговоров, не существует. 

Лавров добавил, что за период операции Израиля в секторе Газа погибло больше гражданских, чем за время госпереворота на Украине в 2014 году. 

Российский дипломат добавил, что о реакции президента Бразилии на ситуацию в секторе Газа знает и считает, что каждый имеет право на свое мнение. Напомним, между Израилем и Бразилией разгорелся скандал после того, как Лула да Сильва сравнил израильскую спецоперацию с Холокостом. 

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