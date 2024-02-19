Путин потребовал от министров сосредоточиться на увеличении реальных доходов граждан

Правительство будет решать этот вопрос вместе с региональными властями и Центробанком

Владимир Путин потребовал от правительства сосредоточиться в этом году на вопросе увеличения реальных доходов населения. Это зафиксировано в перечне поручений, которые опубликованы на сайте Кремля.

При этом глава государства просил обратить особое внимание на граждан с невысоким уровнем доходов.

Кроме того, задачей правительства будет дальнейшее снижение уровня бедности. Выполнять поручение придется совместно с региональными властями и Центробанком.

В январе Владимир Путин раскритиковал рост зарплат в стране. Он обратил внимание на вызовы, с которыми приходится сталкиваться. В первую очередь это инфляция, которая по итогам 2023 года составила 7,4 процента. Рост реальных доходов граждан превысил этот показатель лишь на 0,3 процента.

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