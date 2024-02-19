Резервисты начали массово увольняться из армии Финляндии

Причиной стало неудачное интервью министра обороны

В Финляндии начали массово увольняться из армии резервисты. Только за два месяца рапорты подали 1435 человек. Тогда как за весь 2023 год уволились 1650. Об этом пишет издание Helsinging Sanomat.

Эксперты связывают это с двумя вероятными причинами: со вступлением страны в НАТО и с предложением министра обороны Антти Хяккянена наложить запрет на увольнение из резерва. При том что сейчас Финляндия является страной с самым большим количеством резервистов. Это около 870 тысяч человек.

Хяккянен в одном из интервью в январе заявил, что ищет юридические средства, чтобы предотвратить выход людей из резерва. После этого финны в знак протеста начали подавать рапорты. Министру пришлось признать, что он выбрал не самые удачные слова во время интервью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"