При этом чистота московского метро шокирует американских туристов

Чем пахнет демократия и почему у крыс и бездомных - равные права. Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ещё долго будут обсуждать те, кому оно было адресовано. Надо же что-то ответить. Пока ответы сводятся к тому, что Карлсон оказался "кремлёвским пропагандистом". Да ещё в восторженных тонах рассказал о московском метро, о станции "Киевская", построенной при Сталине.

Шокировала чистота и красота. А также контраст, когда Карлсон вспомнил о подземке Нью-Йорка. Где вонь, крысы и бомжи. Такого демократичная Америка простить не могла. Ответ Такеру подготовил публицист-тяжеловес Фарид Закария:

"Московское метро действительно прекрасно, станции столь величественны. Потому что строил его Иосиф Сталин на государственные деньги. Чтобы продемонстрировать превосходство советского коммунизма".

Так и сказал: "советский коммунизм". А что же Нью-Йорк? Грязь, бомжи и крысы в подземке Нью-Йорка - это не просто так. Это продукт капиталистической системы, которая не гонится за величием. Предоставляя равные права и крысам, и бездомным.

По американскому ТВ регулярно крутят сюжеты о грызунах, которые заполонили Нью-Йорк, о грудах мусора на улицах, которые распространяют запах свободы и демократии. Городской совет обещает навести порядок, но он сам собой почему-то не наводится... Не журналисты - гости российской столицы из зарубежных стран - выкладывают в сеть свои сюжеты о московском метро. Нравится им!

Давно нет ни Сталина, ни Советского Союза, ни советского коммунизма, как говорит Фарид Закария, а метро в Москве как-то выгодно отличается от нью-йоркского. С 2011 года в российской столице построено и реконструировано более 236 км линий, 114 станций, 11 электродепо.

Зато в Нью-Йорке сразу понятно, чем пахнет демократия. Крысами, отбросами и бездомными. Запах свободного мира. В котором в действительности всё не так, как на самом деле.

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