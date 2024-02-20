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Камкин: Абсурдно обсуждать европейскую архитектуру безопасности без России

08:55
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Эксперт прокомментировал прошедшую в Мюнхене конференцию

Принесла ли конференция в Мюнхене какие-либо конкретные результаты? Что вынуждает европейских политиков упрямо держаться курса на усиление конфронтации с Россией? И услышат ли на Западе призыв к мирным переговорам, с которым выступил в Мюнхене министр иностранных дел Китая Ван И?

Какие выводы можно сделать по итогам прошедшей в Мюнхене конференции? Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин в программе "События. 25-й час" поделился наблюдениями с ведущим Алексеем Фроловым.

"Обсуждать европейскую архитектуру безопасности без России – как одного их ключевых элементов этой безопасности – просто абсурдно. Здесь можно обсуждать только коалицию против России", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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