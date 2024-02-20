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В Сочи спасли застрявшую между стенами дома девушку

08:46
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Сотрудникам МЧС пришлось разбить кирпичную кладку

В Сочи сотрудники МЧС спасли местную жительницу, которая трое суток провела в подземелье. Она оказалась зажатой между стенами дома.

Девушка упала с чердака, пролетела четыре этажа вниз и крайне неудачно застряла в узкой щели, но именно это спасло ей жизнь. Пострадавшая стала звать на помощь, крики услышала соседка, которая спустилась в подвал и вызвала спасателей.

Чтобы освободить пленницу, сотрудникам МЧС пришлось разбить кирпичную кладку. На кадрах видно, что девушка в сознании. Спасённую передали медикам, они помогут ей справиться со стрессом и обезвоживанием.

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Спасение девушки
Спасение девушки
Спасение девушки
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