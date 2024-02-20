Российская ПВО сбила три дрона ВСУ над Брянской областью

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Российская противовоздушная оборона пресекла очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Как сообщили в Минобороны, сбито три украинских дрона.

По данным военного ведомства, атака была отражена в ночь на вторник. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены над территорией Брянской области. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

Днем ранее Минобороны привело данные о работе ПВО в зоне СВО. В ведомстве сообщили, что за сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили в зоне специальной военной операции 96 беспилотников.

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