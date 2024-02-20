ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская ПВО сбила три дрона ВСУ над Брянской областью

08:01
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Российская противовоздушная оборона пресекла очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Как сообщили в Минобороны, сбито три украинских дрона.

Медведев предложил наращивать производство беспилотников
Второй беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью

По данным военного ведомства, атака была отражена в ночь на вторник. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены над территорией Брянской области. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

Днем ранее Минобороны привело данные о работе ПВО в зоне СВО. В ведомстве сообщили, что за сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили в зоне специальной военной операции 96 беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Войска ПВО
Войска ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.