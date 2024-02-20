Пленный боец "Азова" рассказал о канадских наемниках в Авдеевке

В городе были найдены неиспользованные патроны импортного производства

Информация о ходе специальной военной операции. Минобороны опубликовало кадры из освобождённой Авдеевки. На улицах города, где ещё недавно шли ожесточённые бои за каждый метр земли, наши военнослужащие продолжают осмотр зданий. В одном из домов располагался опорный пункт запрещённого в России нацбатальона "Азов", взятый в ходе наступления нашими штурмовиками.

В помещении были найдены неиспользованные патроны импортного производства, а в соседнем здании – склад боеприпасов из США и Чехии к 120-миллиметровым миномётам.

"Отступать они не намеревались поначалу, но наши штурмовики - ребята достойные, продавливали, продавливали их оборону, продавливали. Здесь был "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России). Насколько я помню, третий бат у них. Взяли пленного, пленный сдался, пошел на диалог с нами. Рассказал, что здесь также принимали участие канадские наемники. Наши ребята, штурмовики, сделали свою работу достойно. Гордимся своим делом. И только вперед", - сообщил военнослужащий штурмового подразделения группировки "Центр".

Жители Авдеевки уверены, что только благодаря стремительному наступлению российских войск украинские неонацисты не успели взорвать большинство из уцелевших зданий и объектов инфраструктуры. С приходом наших бойцов оставшиеся в городе люди наконец смогли выйти из подвалов, где им приходилось жить всё последнее время.

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