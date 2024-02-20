В Авдеевке находились канадские и грузинские наемники

Они участвовали в боях на стороне ВСУ

Канадские и грузинские наемники были вместе с боевиками батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) в Авдеевке перед бегством. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что на брошенном боевиками опорном пункте нашли холодильники, точки подзарядки аккумуляторов, мастерскую, запасы импортных лекарств и продуктов, включая сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным наемникам из Канады и Грузии.

Кроме того, там обнаружили неиспользованные патроны импортного производства, а в соседнем здании – склад боеприпасов производства США и Чехии к 120-миллиметровым минометам, сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель начальника российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что военнослужащие государств — членов НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине. В частности, они "управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что на Украине осталось меньше половины иностранных наемников, воевавших на стороне украинской армии — "остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец".

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