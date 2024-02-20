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Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль

08:37
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Это подтверждает особые отношения политиков, заявили в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин подарил председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Там не уточнили, о машине какого бренда и модели идет речь, однако рассказали, что подарок 18 февраля от российской стороны получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

Ким Ё Чжон выразила благодарность за подарок, подчеркнув, что он является "ясным свидетельством особых дружеских отношений" лидеров России и Северной Кореи.

Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Северную Корею, но сроки этой поездки пока не запланированы. Маловероятно, что визит состоится до президентских выборов, запланированных в России на 15-17 марта, — "это более перспективные планы".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе поездки в Пхеньян передал Ким Чен Ыну наилучшие пожелания от Владимира Путина, а также рассказал, что президент России подтверждает намерение выполнить все договоренности — работа в этом направлении уже стартовала.

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