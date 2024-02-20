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Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

08:35
  • вторник
  • 20 февраля 2024

ВС России улучшают положение по переднему краю

Подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск улучшили положение ВС России по переднему краю к северо-западу от Артемовска. Они штурмом овладели опорным пунктом ВСУ, сообщили в Минобороны.

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Десантники провели воздушную разведку и обнаружили огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты. Сначала сработала артиллерия ВДВ, которая подавила основные огневые средства боевиков. Затем десантники подошли к позициям ВСУ на боевых машинах и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями украинских войск, передает РИА Новости.

Выявленные огневые точки противника десантники уничтожали FPV-дронами и квадрокоптерами. Заняв вражеский опорный пункт, штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку. В Минобороны уточнили, что противник потерял за сутки на донецком направлении более 275 военнослужащих.

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