ВС России улучшают положение по переднему краю

Подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск улучшили положение ВС России по переднему краю к северо-западу от Артемовска. Они штурмом овладели опорным пунктом ВСУ, сообщили в Минобороны.

Десантники провели воздушную разведку и обнаружили огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты. Сначала сработала артиллерия ВДВ, которая подавила основные огневые средства боевиков. Затем десантники подошли к позициям ВСУ на боевых машинах и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями украинских войск, передает РИА Новости.

Выявленные огневые точки противника десантники уничтожали FPV-дронами и квадрокоптерами. Заняв вражеский опорный пункт, штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку. В Минобороны уточнили, что противник потерял за сутки на донецком направлении более 275 военнослужащих.

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