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Совбез ООН отложил созванное Россией заседание по борьбе с терроризмом

08:58
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Срок его проведения пока неизвестен

Созванное по предложению России неформальное заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии", посвященное вопросам борьбы с терроризмом, перенесено на неопределенный срок. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказали в российском постоянном представительстве при всемирной организации.

Заседание планировалось на 20 февраля, провести его собирались по инициативе России. Однако "ввиду изменений в графике Совета Безопасности ООН данная встреча отложена до дальнейшего уведомления", цитирует сообщение постпредства ТАСС.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя удар ВСУ по российскому-военно-транспортному самолету Ил-76 с пленными, заявил, что пора начать работу над признанием Украины террористическим государством, а его правящего режима — террористической ячейкой.

В Польше отмечали, что президент России Владимир Путин был прав, называя украинский режим фашистским, а "украинцы показали свое настоящее лицо своим верным слугам".

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